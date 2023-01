Les moteurs électriques attirent de plus en plus de monde: "Ils vont devenir plus performants"

Alors que le Salon de l'Auto a ouvert ses portes il y a quelques jours à Bruxelles, une voiture se démarque un peu plus que les autres : la voiture électrique.

Les acheteurs potentiels s'y intéressent de plus en plus, au vu des prix des carburants classiques qui explosent et l'interdiction qui approche des moteurs thermiques. Mais les moteurs électriques ne sont pas récents, ils existent depuis plus d'une centaine d'années.

Aujourd'hui, ils sont devenus très fiables et pourraient tenir jusqu'à un million de kilomètres. En revanche, les batteries ont une durée de vie plus limitée. "Aujourd'hui, on estime que la durée de vie d'une batterie, c'est quinze ans. Après, il faudra la remplacer, ce qui permettra d'allonger la durée de vie de la voiture, mais cela a un coût important", précise Laurent Blairon, journaliste au moniteur automobile. Les constructeurs tentent de les rendre encore plus performants : "Ils vont sans doute se miniaturiser un peu, prendre moins de place, et tenter de les rendre plus performantes".

Étonnamment, au début du XXème siècle, il y avait autant de véhicules électriques que de véhicules thermiques avant que la deuxième option ne devienne la norme. "Au début, on ne savait pas très bien quelle voie allait prendre l'automobile. Finalement, elle a pris la voie thermique, mais on sait qu'il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait autant de voitures thermique qu'électrique. Les lobbys du pétrole et les usines Ford ont fait que ce sont les moteurs thermiques qui ont pris le dessus", explique le journaliste.