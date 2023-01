L'un des suspects des tueries du Brabant arrêté en Thaïlande: "manipulateur, affabulateur"... Qui est Robert Beijer ?

Robert Beijer, l'un des suspects des tueries du Brabant, aurait été arrêté en Thaïlande. L'ancien gendarme, qui clame son innocence depuis toujours, suit là-bas un traitement contre le cancer. Des perquisitions menées par les autorités belges ont eu lieu en Thaïlande dans le cadre de l'affaire des tueurs du Brabant, notamment au domicile de l'ancien gendarme à Pattaya. Selon plusieurs médias belges, l'homme a été arrêté par les autorités thaïlandaises qui ont découvert lors des perquisitions qu'il était en séjour irrégulier dans le pays.

Le nom Robert Beijer est revenu des dizaines de fois dans le dossier des tueries du Brabant, mais l'intéressé a toujours nié son implication dans cette affaire criminelle qui a marqué les années 80. Et il n'a jamais été inculpé. Il est décrit comme manipulateur, et affabulateur. Il a été gendarme, et il a rencontré un autre suspect. Il a été inculpé dès 1986 pour l'assassinat d'un ingénieur commercial de la FN Herstal. Entre gendarme et voyou, on navigue donc dans un milieu très suspect... Il se réfugie une première fois en Thaïlande, où il est arrêté et expulsé vers la Belgique. Robert Beijer, alias "Bob", a ensuite été condamné à 14 ans de prison pour le meurtre d'un diamantaire anversois en 1995.

Y a-t-il du nouveau ?

A l'époque, une série de braquages et d'exécution des années 1982 à 1985, dans l'ancienne province de Brabant. De nombreuses personnes ont été suspectées dans cette affaire, où figurent 3 suspects principaux : Le Tueur, le Géant et le Vieux. L'affaire reste un mystère à ce jour, même si de nombreuses pistes ont été soulevées. L'instruction est toujours en cours.

Quoi de neuf, alors ? On ne sait pas trop. Mais c'est une commission rogatoire internationale, prévue de longue date. Plusieurs personnes liées à l'enquête sont présentes à Pattaya. Une perquisition, peut-être l'ultime, est en cours. Peut-être va-t-on lui proposer un "repenti", donc une peine réduite en échange d'informations sur l'enquête.