Une pénurie de médicaments touche actuellement la Belgique: quelles sont les solutions du gouvernement pour enrayer le phénomène?

Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé Publique, était l'invité politique d'Antonio Solimando ce mercredi matin dans la matinale de Bel RTL.

On en parle depuis quelques jours : environ 200 médicaments sont en rupture de stock en Belgique. Ces ruptures arrivent parfois, mais à ce niveau-là, et avec des médicaments de grande consommation, c'est beaucoup plus rare. Pour rappel, des médicaments comme le perdolan ou le nurofen sont actuellement en rupture de stock dans les pharmacies.

Pour contrer ce phénomène, Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé Publique, a pris plusieurs mesures. "Premièrement, on exige des grossistes une vraie transparence concernant leurs stocks. Ainsi, on peut suivre l'évolution de manière préventive", note-t-il. "Deuxièmement, on a créé récemment un cadre légal rassurant pour les pharmaciens en ce qui concerne la substitution de certains médicaments". En effet, jusqu'à récemment, les pharmaciens devaient consulter les médecins, et il y avait une incertitude juridique pour eux à cet égard.

"Et enfin, nous allons bientôt signer un nouvel arrêté royal qui va interdire l'exportation des médicaments urgents et essentiels", précise-t-il. Concrètement, les antibiotiques dont on manque, et qui sont en Belgique, ne pourront plus être exportés ailleurs. "Les médicaments doivent rester en Belgique lorsqu'ils y sont", affirme Frank Vandenbroucke.