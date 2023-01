Baisse des prix du mazout de chauffage

(Belga) Les prix maxima du mazout de chauffage diminueront à partir de ce jeudi, annonce le SPF Économie.

Plus précisément, les prix maxima du gasoil diesel (application chauffage) seront désormais d'1,0990 euro le litre (-0,0094 euro) pour moins de 2.000 litres et d'1,0634 euro le litre (-0,0094 euro) à partir de 2.000 litres. Pour le "gasoil chauffage 50S", les nouveaux prix maxima sont d'1,0810 euro le litre (-0,0133 euro) pour moins de 2.000 litres et d'1,0455 euro le litre (-0,0132 euro) à partir de 2.000 litres. (Belga)