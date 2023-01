Le ministre ukrainien tué dans un crash d'hélicoptère se rendait sur le front (présidence)

(Belga) L'hélicoptère qui transportait le ministre ukrainien de l'Intérieur, Denys Monastyrsky, et qui s'est écrasé près de Kiev, faisant au moins 18 morts, se rendait sur le front, a indiqué mercredi la présidence ukrainienne.

"Le but de ce vol (était d'aller) vers l'un des points chauds de notre pays où se déroulent les combats. Le ministre de l'Intérieur s'y rendait", a déclaré Kyrylo Timochenko, le chef-adjoint du cabinet de la présidence, à la télévision ukrainienne. "Aujourd'hui, une terrible tragédie s'est produite à Brovary", grande ville qui touche la banlieue est de Kiev, a déploré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram. "La douleur est indicible. L'hélicoptère est tombé sur l'enceinte d'une école maternelle", a-t-il ajouté. La mort du ministre de l'Intérieur, Denys Monastyrsky, est "une grande perte", a déploré de son côté le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal. "Tragédie à Brovary. (...) Une grande perte pour le gouvernement et tout l'État" ukrainien, a-t-il indiqué sur Telegram, appelant à la "création immédiate d'un groupe spécial pour une enquête détaillée sur les circonstances du drame". L'hélicoptère s'est écrasé mercredi matin à 09h30 HB près d'une école dans la région de Kiev, faisant 18 morts, dont le ministre de l'Intérieur et trois enfants. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a, lui, déploré sur Twitter le décès du ministre de l'Intérieur ukrainien, "un grand ami de l'UE", et a exprimé ses "plus sincères condoléances" au peuple ukrainien. "Nous nous associons à la douleur de l'Ukraine", a écrit sur Twitter Charles Michel, qui représente les 27 pays membres de l'UE. (Belga)