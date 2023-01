L'industrie pétrolière a "colporté le grand mensonge" sur la crise climatique

(Belga) "Certains géants pétroliers ont colporté le grand mensonge" sur le réchauffement climatique, a dénoncé mercredi à Davos le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, quelques jours après la publication d'une étude sur ce que savait la major américaine ExxonMobil de ce risque il y a quarante ans.

"Certains producteurs d'énergies fossiles étaient parfaitement conscients dans les années 1970 que leur produit phare allait faire brûler la planète. Mais comme l'industrie du tabac, ils ont fait peu de cas de leur propre science. Certains géants pétroliers ont colporté le grand mensonge", a affirmé le dirigeant présent au Forum de Davos, estimant que "les responsables doivent être poursuivis" comme les cigarettiers l'ont été. De même, l'augmentation de la production actuelle est "une insanité", s'est énervé M. Guterres. À cette situation s'ajoute un autre facteur, la guerre en Ukraine et ses effets sur les prix énergétiques et alimentaires. Le chef de l'Onu a appelé à nouveau à éviter une nouvelle guerre froide entre Occidentaux et Chinois qui détériorerait encore la situation. Autre problème, les tensions entre pays riches et en développement augmentent. Il faut œuvrer pour mettre un terme à la "colère" des seconds sur la pandémie, le climat ou les questions financières, a dit M. Guterres. Le secrétaire général de l'Onu a dénoncé également certains engagements "douteux" d'entreprises pour la neutralité carbone. De même, le secteur privé doit collaborer pour maintenir les exportations de céréales et d'engrais depuis l'Ukraine et la Russie, a-t-il également ajouté. Et garantir des prix bas, a-t-il encore affirmé. (Belga)