Ecole buissonnière à Paris pour trois enfants de 4 ans

(Belga) Trois enfants âgés de quatre ans sont sortis seuls mardi en milieu de journée de leur école maternelle à Paris, avant d'être retrouvés sains et saufs dans une rue à plus d'un kilomètre de l'établissement scolaire, selon un responsable municipal.

Ces trois enfants se trouvaient dans la cour à l'heure de la pause déjeuner lorsqu'ils ont pu quitter l'école située dans un quartier huppé de la capitale, a expliqué à l'AFP Patrick Bloche, adjoint à l'éducation de la maire Anne Hidalgo, confirmant une information du quotidien Parisien. Selon lui, "une série de dysfonctionnements" a permis cette fugue. "Un peu plus tôt, un adulte est sorti de l'établissement en activant un bouton qui a laissé la porte en mode ouverture, avant que les enfants quittent l'école seuls, sans que personne ne les voie", a-t-il précisé. "Les trois enfants ont été arrêtés par une passante" à plus d'un kilomètre de l'école maternelle, "après avoir traversé des voies de circulation très passantes, une voie de tramway et être passés sous le périphérique", a raconté l'élu, estimant que "ces faits relèvent d'une extrême gravité". "Il y a eu un défaut manifeste de surveillance, une enquête administrative a été ouverte par la Ville de Paris et il y aura sanctions si faute il y a", a ajouté M. Bloche, qui précise que "à ce stade, aucune sanction n'a été prononcée". Contactée par l'AFP, l'association de parents d'élèves FCPE Paris a indiqué qu'"une réunion entre les parents d'élèves des trois enfants et l'école était prévue vendredi". (Belga)