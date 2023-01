La Banque nationale rejette la nomination de la candidate proposée par Ecolo

(Belga) Le conseil de régence de la Banque nationale de Belgique (BNB) a refusé de remplacer le directeur Jean Hilgers par la candidate proposée par Ecolo, à savoir la professeure d'économie Géraldine Thiry, rapporte mercredi De Tijd.

M. Hilgers, âgé de 59 ans et étiqueté chrétien-démocrate, est le plus ancien membre du comité de direction de la BNB. Son mandat s'achève en mars et, en vertu d'un accord conclu l'an dernier au sein du gouvernement fédéral, il doit être remplacé par un candidat proposé par Ecolo. Les Verts, seule famille politique de l'exécutif qui ne dispose pas de représentant au comité de direction de la BNB, ont ainsi avancé le nom de Géraldine Thiry, professeure à l'Ichec Management School. Mercredi, le conseil de régence a décidé de refuser cette nomination et prolongé Jean Hilgers pour un nouveau mandat. Les membres du conseil, bien que désignés par le gouvernement et les partenaires sociaux, se seraient sentis instrumentalisés au préjudice de la Banque, selon De Tijd. La patate chaude revient in fine à l'exécutif fédéral, qui peut outrepasser la décision. Ce qui constituerait néanmoins une première, commente le quotidien économique flamand. (Belga)