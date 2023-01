Invasion de l'Ukraine - Le Canada promet 200 blindés légers Senator à l'Ukraine

(Belga) La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a promis mercredi, lors d'une visite à Kiev, la livraison de quelque 200 véhicules blindés légers, des engins à roues de type Senator, à l'Ukraine, pour l'aider à combattre l'invasion russe.

Ce don a une valeur de 90 millions de dollars canadiens (environ 62 millions d'euros). La livraison de ces blindés légers 4x4, construits par la société canadienne Roshel, fait partie d'un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine, d'un montant de 500 millions de dollars canadiens (environ 345 millions d'euros) annoncé en novembre dernier par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Ces blindés de transport de troupes (VBTT) sont des véhicules opérationnels de sécurité faciles à manœuvrer et à adapter, notamment en les dotant d'armement, a-t-on expliqué de source canadienne. Les VBTT permettent de transporter du personnel et de l'équipement de façon sécurisée et d'effectuer des évacuations médicales. Le blindage des véhicules contribuera à protéger les troupes lorsqu'elles ne seront pas en mesure d'éviter un danger, a-t-on ajouté de même source. Mme Anand a notamment rencontré à Kiev son homologue ukrainien, Oleksiy Reznikov, qui a salué les promesses d'aide militaire formulées par Ottawa depuis le début de la guerre, le 24 février dernier, qui se chiffrent à environ un milliard de dollars, sous forme de blindés légers, obusiers, vêtements d'hiver et munitions notamment. La semaine dernière, M. Trudeau a annoncé l'achat auprès des Etats-Unis d'un système de défense antiaérienne, le "National Advanced Surface-to-Air Missile System" (NASAMS) en vue de le donner à l'Ukraine. C'est le premier système du genre offert par le Canada.