Vol de bijoux à Dresde en 2019: des plongeurs de la police sondent la Sprée à Berlin

Une équipe de plongeurs de la police allemande a fouillé mercredi une partie de la Sprée, la rivière qui coule à Berlin, à la recherche de preuves d'un important vol de bijoux commis en 2019 lorsque plusieurs joyaux d'une valeur inestimable ont été volés au musée de la Grünes Gewölbe de Dresde, dans l'est de l'Allemagne.

Divers objets ont été trouvés à proximité de Ruhleben, où une usine de traitement de déchets génère de l'énergie à partir de ceux-ci, a confirmé un porte-parole du parquet de Dresde. Les objets trouvés seront examinés afin de déterminer s'il existe un lien avec le vol en 2019. L'opération, impliquant un total de 25 agents, a été déclenchée après des déclarations faites la veille par l'un des prévenus lors du procès qui se tient actuellement devant le tribunal de Dresde. Le 25 novembre 2019, deux voleurs se sont introduits dans le musée de la Grünes Gewölbe au château royal de Dresde par une fenêtre et ont brisé les vitrines d'exposition avec une hache avant de s'enfuir avec des joyaux datant des 17e et 18e siècles. Une grande partie de ceux-ci ont toutefois été retrouvés en décembre dernier à Berlin. Six hommes sont actuellement jugés pour le vol et pour l'incendie criminel d'un terminal électrique qui a désactivé les alarmes du musée et les lampadaires alentour.