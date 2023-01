Ministre ukrainien de l'Intérieur tué dans un crash - Zelensky charge les services secrets d'enquêter sur le crash de l'hélicoptère

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a chargé les services secrets d'enquêter sur les causes du crash de l'hélicoptère qui a entraîné la mort de 14 personnes, dont celle du ministre de l'Intérieur Denys Monastyrsky.

La cause du crash survenu mercredi matin reste inconnue, mais M. Zelensky a promis des éclaircissements lors de son allocution vidéo du soir. Il a ajouté que le ministre Monastyrsky et son adjoint, Ievgueni Ienine, ne seraient pas "facilement remplaçables" et a déclaré que leur décès était "une grande perte pour l'État". Il avait été annoncé plut tôt que le chef de la police ukrainienne, Igor Klimenko, prendrait temporairement les fonctions de ministre de l'Intérieur. L'hélicoptère du ministre de l'Intérieur s'est écrasé près d'une école maternelle dans la région de Kiev mercredi matin. Selon le dernier bilan du Service d'État pour les situations d'urgence (SES), 14 personnes dont un enfant ont été tuées dans le crash, et on dénombre 25 blessés hospitalisés, dont onze enfants. (Belga)