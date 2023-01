Liliane, éleveuse de porcs, se souvient d'avoir croisé la Reine Mathilde: "Elle est arrivée comme si elle était chez elle"

La Reine a 50 ans ce vendredi 20 janvier ; une émission spéciale, avec une interview exclusive, sera diffusée sur RTL-TVI et RTL Play dès 19h50. Pour l'occasion, nos équipes de RTL INFO sont allés à la rencontre de citoyens qui ont croisé le chemin de la monarque.

Dans la campagne de Jodoigne, Liliane est une éleveuse renommée de porc piétrain. Il y a 10 ans, elle a l’honneur de recevoir Philippe et Mathilde, encore princes à l'époque, dans son élevage. Détendu, le couple princier avait alors visité son lieu de travail. Tout de suite, l’éleveuse a été frappée par la simplicité de Mathilde.





Sur les images de cette rencontre, on voit effectivement Mathilde toute sourire face à la mignonnerie des bêtes. "Mathilde est arrivée comme si elle arrivait chez elle", se souvient Liliane. "J'étais tellement éblouie puisque sympathique, de belle humeur... Si vous lui demandez quelque chose, elle répond comme une personne normale. Elle est là, elle sourit, elle vous pose des questions, et de bonnes questions, des questions de tous les jours, et ça c'est magnifique", s'émeut l'éleveuse porcine face à notre caméra.

"Super fière de l'avoir rencontrée"

La reine est une reine proche des Belges qui multiplie les visites de terrain. En septembre dernier, par exemple, Marguerite, porteuse de handicap, a elle aussi rencontré la reine Mathilde avec d’autres jeunes. "Elle est grande, elle est blonde", décrit la jeune fille. "Je suis super fière de l'avoir rencontrée."





Assise à ses côtés, Sophie de Beauregard soutient les paroles de Marguerite. "Je trouve que c'est très important d'être proche du peuple belge et elle le fait très très bien", estime la fondatrice de l'ASBL Café Joyeux Belgique. "Elle tient à être proche de nous et ce jour-là elle voulait être proche des plus faibles, des plus fragiles et c'est quelque chose de très touchant et elle le fait avec un grand sourire, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'attention, beaucoup d'empathie."





"Elle n'a pas changé"

D'autres citoyens ont l'occasion d'échanger régulièrement avec la reine. C'est le cas Huguette Huart, qui, depuis 23 ans, ne manque jamais une occasion de saluer la reine.

La décoration de sa cuisine ne ment pas: sur les murs de cette monarchiste convaincue, des portraits de Mathilde trônent.

La première fois qu’elle a rencontré Mathilde, c’était en 1999 lors de sa présentation officielle. "Elle s'est retournée vers moi, elle a fait le signe de la main et depuis ce temps-là, la reine n'a pas changé, elle a toujours le même sourire", décrit Huguette.





De toutes les reines qu'elle a connues, c'est Mathilde qu'elle préfère. "J'ai connu la reine Fabiola, puis la reine Paola qui était bien présente aussi mais elle était plus discrète", se rappelle cette admiratrice. "Tandis que notre reine, elle va directement vers vous, elle fait un pas en plus. C'est une reine de cœur."





Pour les 50 ans de Mathilde, Huguette a déjà passé commande chez le fleuriste, histoire de remercier celle qui a ses yeux, a accompli jusque-là un parcours royal, sans faute.