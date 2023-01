Le Wallon gaspille de plus en plus d’aliments: voici ce que ça nous coûte chaque année

De la viande dont la date de péremption est dépassée, des légumes défraîchis,... les Wallons sont de plus en plus nombreux à jeter des aliments, alors que ces derniers sont souvent encore consommables. C'est l'un des grands enseignements du nouveau baromètre wallon de la prévention des déchets, réalisé en 2022 auprès de 2.000 personnes. Le gaspillage alimentaire a tendance à augmenter.

Près d’un wallon sur deux jette au moins une fois par semaine des restes de repas. Quelques exemples nous sont donnés dans la rue : "En préparant le souper, on a fait un peu de trop, malheureusement ça va à la poubelle", dit un consommateur. "C’est vraiment le pain qui est une source de gaspillage", lance une dame.



Mais, il y a aussi quand même quelques bonnes pratiques. "Si ça nous arrive d’avoir un excédant, on a des poules", souligne une citoyenne. "En général, on garde les restes", ajoute une autre.

Près de 10 % des personnes jettent sans vérifier si le produit est encore consommable

La gestion de la date de péremption reste problématique pour un ménage sur trois. Quant à la mention : "à consommer de préférence avant le", voici ce qu’il faut en penser :

"Si l’emballage n’est pas abîmé, si le produit a été conservé au frais et au sec, le produit est tout à fait consommable au-delà de la date mais on a encore 10% pratiquement des personnes interrogées qui le jettent directement, sans vérifier s’il est encore consommable", déplore Renaud de Bruyn, expert déchet chez Ecoconso.



Le Wallon jette plus qu’il y a quatre ans et c’est dommage, car le coût du gaspillage alimentaire est important. "Une dernière enquête européenne a montré qu’on gaspillait à peu près 70 kg par personne et par an d’aliments et en fait on peut se rendre compte qu’on est entre 250 et plus de 400 euros gaspillés par an et par personne", précise encore Renaud de Bruyn, expert déchet chez Ecoconso.