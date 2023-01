La fréquentation de la Stib est restée moindre qu'avant le Covid en 2022

(Belga) La fréquentation du réseau de la Stib à Bruxelles a nettement augmenté en 2022, par rapport à 2021, avec 337,7 millions de voyages (+23%), indique jeudi la société de transports en commun de la capitale. Elle reste cependant sous les niveaux pré-Covid.

La Stib estime que la fréquentation de l'année dernière s'est établie à 79% de celle de 2019, avant la pandémie de coronavirus. Si 2022 a été synonyme d'abandon progressif des mesures sanitaires, le début de l'année devait toujours composer avec des restrictions, ce qui se répercute dans les résultats de la Stib. La fréquentation s'est améliorée au fil de l'année, atteignant, à la fin de l'été, 84% du niveau de 2019. Depuis mai, les trams, bus et métros de la capitale sont également autant, voire davantage fréquentés en heure creuse et le week-end qu'avant la pandémie, relève encore la Stib. La nuit du Nouvel An, davantage de fêtards ont en outre emprunté le réseau de transport régional, qui a comptabilisé 115.000 voyageurs, contre 114.000 en 2019. "Les trajets domicile-école se sont stabilisés également. L'impact du télétravail sur les trajets domicile-travail est estimé entre 12 et 14%", ajoute la société des transports intercommunaux de Bruxelles. 2023 marquera l'arrivée des trams "nouvelle génération", dont cinq seront en service d'ici l'été. Quatre nouvelles rames de métro "M7" s'ajouteront également au réseau cette année, rejoignant les 18 déjà en service. La Stib va aussi commander cette année 94 nouveaux bus électriques, dont 70 articulés et 24 standards, dont la livraison est prévue fin 2024, début 2025. Autre nouveauté: un titre de transport de 75 voyages apparaîtra le 1er février, valable sur le réseau Stib pendant 90 jours à partir de la première validation. À partir de juillet, les seniors de plus de 65 ans bénéficieront, eux, d'un abonnement annuel à 12 euros. (Belga)