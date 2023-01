Devinez qui se réjouit (vraiment) du retour du froid

Du jour au lendemain, nous avons perdu 15 degrés. La pluie a laissé sa place au gel et aux températures négatives. Avec quel impact pour nos pommes et nos poires ? Eh bien, un impact plutôt positif.

Serge Fallon est fruiticulteur à Eghezée. Sur certains poiriers, la végétation est en avance : "On voit quand même les futurs bourgeons qui s’allongent déjà, qui gonflent un peu, c’est un peu tôt. M’enfin, bon maintenant si on a du froid pendant 15 jours, trois semaines, je pense que ça va aller", dit-il.

Le froid permet de ralentir la floraison qui ne peut pas être exposée au gel. "Si on a du gel printanier quand on est en pleine floraison, cela fait beaucoup de dégât et cela peut réduire à néant les futures productions", ajoute-t-il.

Une floraison de plus en plus précoce

D’où l’importance d’avoir du gel maintenant. "Les arbres sont rentrés en végétation mais ont déjà tendance à redémarrer avec le temps qu’on a connu : des plus 15, 16 degrés il y a huit ou 10 jours, donc on est très content d’avoir du gel", explique Benoit Buttiens, fruiticulteur à Verlaine.

Le froid était donc très attendu. Les fruiticulteurs espèrent garder cette météo 2 à 3 semaines, afin de stopper le bourgeonnement.

La récolte s’annonce plutôt bonne. "Plus tard, les fleurs vont venir en floraison, plus on a de chances d’avoir une récolte normale", précise encore Benoit Buttiens.

Avec le changement climatique, la floraison se produit de plus en plus tôt : fin mars l’an dernier, vers la mi-avril, il y a 20 ans.