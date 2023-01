Brésil: un homme et son père soupçonnés d'avoir ordonné l'assassinat de plusieurs membres de leur famille, dont trois enfants

Un homme et son père sont sous le coup d'une enquête de la police brésilienne, suspectés d'avoir ordonné et participé au meurtre de plusieurs membres de leur famille, dont trois enfants âgés de 6 et 7 ans.

"Les enquêtes progressent pour vérifier (...) s'ils ont réellement été les co-auteurs de ce crime odieux", au cours duquel l'épouse du suspect, sa mère et sa soeur ont également été tuées, a déclaré mercredi Ricardo Viana, inspecteur de la police civile de Brasilia.

La police avait reçu en fin de semaine dernière un appel faisant état de la disparition de huit personnes d'une même famille.

Six corps calcinés, dont ceux des trois enfants, ont été retrouvés dans les États de Goias et de Minas Gerais dans deux véhicules appartenant à la famille. Un septième corps a été retrouvé mercredi dans la région de Planaltina où certaines des victimes auraient été tenues en captivité, ont informé les enquêteurs.

Selon la police, "l'objectif était de voler des objets de valeur aux victimes". Les assassins présumés "auraient reçu 100.000 reais (environ 17.900 euros) pour cette pratique criminelle".