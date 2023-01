Météo - Des averses hivernales au menu des prochains jours

(Belga) L'hiver semble s'installer en Belgique puisque les températures continueront à flirter avec le zéro degré tandis que des averses hivernales, voire des chutes de neige sont prévues en plusieurs endroits du pays, selon les prévisions jeudi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Jeudi après-midi, le temps devrait rester sec à quelques faibles averses hivernales localisées près. En Ardenne, il s'agira de neige. Les maxima oscilleront entre 0 et -2 degrés en Ardenne, 3 ou 4 degrés dans le centre et 5 à 6 degrés à la mer. Le risque d'averses hivernales augmentera durant la soirée et en début de nuit, pour ensuite laisser la place à un temps sec dans la plupart des régions. Les minima se situeront entre -5 degrés en Ardenne (ou localement un peu moins), -1 ou -2 degrés dans le centre et +2 à +3 degrés à la mer. Vendredi, le temps fera grise mine dès le réveil. Au fil de la journée, des averses hivernales se généraliseront sur tout le territoire et prendront la forme de chutes de neige fondante ou de neige en Haute Belgique. Les maxima varieront entre 0 et -2 degrés en Ardenne, 3 à 4 degrés dans le centre et 6 degrés à la Côte. Le week-end se profile tout aussi froid avec des gelées annoncées dans la plupart des régions et un risque de brouillard givrant. Les maxima oscilleront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, 2 degrés dans le centre et autour de 4 degrés en bord de mer. Si les éclaircies seront généreuses samedi, le soleil se fera plus timide dimanche. (Belga)