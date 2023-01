Recyclage: une nouvelle machine pour trier les capsules à café dans les centres de tri

Le centre de tri de Couillet s’est équipé d’une nouvelle machine de recyclage, qui peut notamment trier les capsules de café. Ce robot va permettre de recycler, au moins 8 kilos d'emballage en plus, par personne chaque année.

Qu’elles soient en aluminium ou en plastique, c’est ici qu’atterrissent les capsules de café et boisson. Elles rejoignent les barquettes, raviers, tubes et autres déchets PMC. Première étape : les trier en fonction de leur taille, ensuite, c’est la nouvelle machine qui va faire toute la différence.



"Nous sommes vraiment à l’étape de la séparation des capsules en aluminium des autres objets qui passent devant la machine de tri et donc c’est un séparateur à courants de Foucault", explique Philippe Teller, l’administrateur délégué de Valtris.



En d’autres termes, les pièces en aluminium sont éjectées. Après le passage par les machines, les dernières vérifications sont faites par une centaine de personnes qui travaillent ici sept jours sur sept, 24 heures sur 24.

Un taux de pureté qui atteint les 95 à 99 %

"Chaque flux trié passe encore ici, pour enlever les dernières impuretés, afin d’apporter des flux de matériaux très purs au marché de recyclage international", souligne Valérie Bruyninckx, responsable communication de Fost Plus.

Résultat : le taux de pureté atteint les 95 à 99 %. Les déchets peuvent maintenant être stockés dans un conteneur. Direction le centre de recyclage où ils seront fondus et transformés en nouveaux objets.

"Le fait d’accepter dans le nouveau sac bleu, ces capsules à café, ces capsules à boisson, permet d’avoir un taux de captation et donc un recyclage plus important", précise Philippe Teller.

Cinq centres de tri, comme celui de Couillet, sont aménagés. Au total, 4.500 tonnes de matériaux, 3.000 tonnes d’aluminium et 1.500 tonnes de plastique sont récupérés, cela permet aussi d’injecter un milliard d’euros dans l’économie circulaire locale.