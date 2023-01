La fermeture des crèches Mippie en Moppie prolongée

(Belga) La fermeture temporaire de cinq crèches Mippie en Moppie, en Flandre, qui expirait lundi 23 janvier, est prolongée. Pour quatre d'entre elles, ce sera, au moins, jusqu'au 28 février. Seul l'établissement Mippie et Moppie 2 ne restera fermé que jusqu'au 1er février. Les parents disent se sentir à nouveau laissés à leur sort, rapporte jeudi HLN.be.

Le 14 novembre, l'agence flamande Opgroeien avait procédé à la fermeture temporaire de la crèche Mippie et Moppie 2 à Keerbergen "en raison de l'urgence" après avoir reçu des photos montrant un enfant attaché à un lit avec du ruban adhésif. Moins d'une semaine plus tard, les quatre autres garderies du groupe - à Hofstade, Zemst, Weerde et Keerbergen - ont également été suspendues avec effet immédiat jusqu'au 23 janvier. "Nous attendons l'avis final du Centre d'expertise flamand sur la maltraitance et la négligence envers les enfants", déclare Nele Wouters, porte-parole de Opgroeien. "Ses conseils et son évaluation des risques sont d'une grande importance dans l'évaluation du trajet de réhabilitation. En outre, au cours de cette période, nous attendons également des informations plus concrètes et détaillées de la part du responsable des établissements en question à propos de l'approche qu'il aura choisie et de ses plans pour se conformer à nouveau à toutes les conditions d'autorisation". (Belga)