Netflix explose les attentes avec plus de 230 millions d'abonnés dans le monde

(Belga) Netflix compte désormais 230,75 millions d'abonnés payants, dépassant ainsi largement ses prévisions et les attentes du marché pour le dernier trimestre, et tournant la page d'une année 2022 très difficile pour le service de streaming, d'après un communiqué de résultats publié jeudi.

La plateforme a aussi annoncé que son fondateur Reed Hastings cédait sa place de co-directeur général à Greg Peters, aux côtés de Ted Sarandos. "Je suis tellement fier de nos 25 premières années, et tellement enthousiaste pour les 25 prochaines", a déclaré Reed Hastings, qui avait à l'origine créé un service de location de DVD par courrier. Il va rester au sein de l'entreprise en tant que "président exécutif". Netflix a traversé un passage à vide l'année dernière. Le service avait perdu près de 1,2 million d'abonnés au premier semestre. Il avait recommencé à séduire par millions au troisième trimestre, et a ensuite gagné 7,66 millions de nouveaux abonnés entre octobre et décembre, bien plus qu'escompté. La plateforme a notamment bénéficié des nouvelles saisons de séries à succès comme "The Crown", sur la famille royale britannique, et "Emily in Paris", mais aussi de nouveaux programmes, dont la série documentaire "Harry & Meghan" et la série phénomène "Wednesday". Mais Netflix reste "sous forte pression de rectifier la trajectoire et de réaliser de meilleurs résultats pour ses actionnaires", note Paul Verna, analyste chez Insider intelligence, après que "son titre a perdu plus de 50% de sa valeur en 2022". Au quatrième trimestre, l'entreprise californienne a réalisé 7,85 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais dégagé seulement 55 millions de bénéfice net, bien en dessous des 257 millions attendus par le marché. Netflix a pris l'année dernière des mesures pour générer de nouvelles sources de revenus. La plateforme a notamment lancé en novembre un nouvel abonnement moins cher, avec publicité. (Belga)