De nouvelles recommandations en cas de grossesse à risques

(Belga) Quatre possibilités prévaudront désormais en cas de grossesse à risques, annonce vendredi le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). Premièrement, le suivi prénatal pourra continuer en soins primaires (sage-femme ou médecin généraliste). Deuxièmement, la femme enceinte devra être envoyée pour avis auprès d'un gynécologue (avant de revenir éventuellement en soins primaires). Troisièmement, la femme enceinte devra être orientée vers un gynécologue, qui assume la suite du suivi. Quatrièmement, un référencement d'urgence vers un gynécologue sera exécuté lorsqu'il sera jugé nécessaire. Le terme "référencement" est employé pour désigner le fait qu'un professionnel de santé conseille à une patiente de consulter un autre professionnel de santé.

Des gynécologues, sages-femmes et médecins généralistes se sont concertés pour aboutir à ces consignes. Ils ont tenté de déterminer la règle qui serait la plus appropriée pour chacune des 188 situations cliniques ou psychosociales "à risques" identifiées au préalable. Dans la plupart des cas, ils se sont accordés sur l'action adéquate à privilégier et ont compilé à titre indicatif leurs conventions dans un document. Toutefois, certaines situations n'ont pas abouti à un consensus au sein du collège d'experts. En ce qui les concerne, le KCE encourage les professionnels de terrain à s'entretenir localement entre eux afin de définir la marche à suivre la plus adaptée (protocoles, parcours de soins, convention, etc.). Par ailleurs, le KCE émet quelques recommandations en vue de rendre les partenariats équilibrés entre médecins et sages-femmes. Il préconise notamment une formation préparatoire aux pratiques collaboratives. Il souhaite que la répartition des moyens financiers soit revue afin de rendre les rémunérations propices à la collaboration mais aussi à l'intégration des soins. Enfin, il pousse à la création d'un dossier patient intégré unique et d'une communication sécurisée entre tous les professionnels de la santé faisant partie du réseau encadrant la femme enceinte. (Belga)