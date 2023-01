Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Le nombre de personnes porteuses du coronavirus hospitalisées en Belgique est passé sous la barre du millier, avec 811 patients hospitalisés, dont 57 traités aux soins intensifs, ressort-il vendredi des chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano. Les autres virus respiratoires hivernaux sont, eux aussi, en diminution.

"L'année commence bien avec une baisse de la quasi-totalité des infections respiratoires. Les infections par le coronavirus, le VRS et le virus de la grippe ont diminué la semaine dernière", observe le virologue Steven Van Gucht dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Sciensano. Si la pression sur les soins de santé a donc légèrement diminué, de nouvelles hausses restent possibles dans les semaines à venir, avertit-il. "Le virus de la grippe reste au-dessus du seuil épidémique et est actuellement le virus qui cause le plus de plaintes à tous les âges", souligne-t-il.

Le nombre d'infections avec le Virus Respiratoire Syncytial (VRS) est quant à lui repassé sous le seuil épidémique pour la première fois depuis le début de l'épidémie, à la mi-novembre. En ce qui concerne l'épidémie de coronavirus, au cours de la période allant du 13 au 19 janvier, les hôpitaux du pays ont admis quotidiennement 51,4 malades du Covid-19, un nombre en diminution de 22% par rapport à la semaine précédente.

Actuellement, 811 personnes porteuses du virus sont hospitalisées (-21%). Parmi celles-ci, 57 sont soignées aux soins intensifs (-27%). Entre le 10 et le 16 janvier, en moyenne 428 contaminations ont été enregistrées chaque jour, en baisse de 33% par rapport aux sept jours précédents. Durant cette période, près de 5.400 tests ont été effectués quotidiennement (-22%), dont 9,9 % se sont révélés positifs. Chaque jour, 7,7 personnes en moyenne sont décédées des conséquences d'une infection par le coronavirus (-26%). Depuis le début de la pandémie en Belgique, en mars 2020, plus de 33.500 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés. Le taux de reproduction du Sars-Cov-2 s'établit quant à lui à 0,85. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 64 sur 14 jours. Le variant dominant du coronavirus reste BQ.1.

En termes de vaccination, la Belgique a actuellement le taux de vaccination le plus élevé au sein de l'Union européenne pour l'administration du 2e rappel contre le Covid, constate Sciensano sur base de chiffres publiés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Au 16 janvier, plus de 3.870.000 personnes avaient reçu un second booster, soit 42% de la population belge adulte.