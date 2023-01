 Neige, verglas et jusqu'à -9 degrés: voici les prévisions météo pour les prochaines heures

Ce vendredi soir, le noyau d'une dépression traversera l'est de notre pays en direction du nord-est de la France. Les précipitations (hivernales) liées à ce système seront ensuite entraînées encore plus au sud par une dépression active positionnée sur l'Italie. Nous passerons dans le courant de la nuit sous l'influence d'un anticyclone dont les noyaux principaux se retrouveront sur la mer du Nord et près des États Baltes.

Ce soir et en début de nuit, le temps sera encore variable avec des averses hivernales qui voyageront du nord vers le sud. Il s'agira toujours de chutes de neige en Haute Belgique mais l'une ou l'autre averse plus active (ou plus tardive) pourra très localement encore blanchir le sol dans les autres régions. Plus tard cette nuit, le temps deviendra sec sur l'ensemble du territoire avec des éclaircies. Du brouillard givrant pourra se former. Il faudra aussi bien se méfier de la formation de plaques de glace. La nuit sera froide avec des minima compris entre localement -9 degrés en Ardenne, -3 degrés dans le centre et des valeurs proches de 0 degré à la mer. Le vent deviendra faible à modéré de nord-est. A la côte, il sera d'abord encore assez fort. Au sud du sillon Sambre et Meuse, au passage du noyau dépressionnaire en soirée, il sera provisoirement faible de direction variable.

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune pour des conditions glissantes sur tout le pays, à l'exception de la province de Liège où le code est orange. L'alerte est lancée jusque samedi midi. "Attention car les sols seront gelés. Les sols sont actuellement humides et cette nuit, les valeurs vont se situer entre 0 et – 9 degrés. Voilà pourquoi il faudra se montrer prudent. C’est un noyau dépressionnaire qui se trouve aux Pays-Bas et qui plonge sur la province d’Anvers et la province du Limbourg. Cela entraîne également des vents soutenus, notamment en bord de mer. Notamment, jusqu’à 60 km/h. On espère du temps plus calme et plus luminaux pour demain", a indiqué Sabrina Jacobs, notre présentatrice météo, dans le RTL INFO 13H.

Un "saupoudrage" de neige

Ce vendredi matin, vous avez pu constater en vous réveillant qu'il a neigé sur notre pays durant la nuit. Une fine couche de neige qui reste relativement anecdotique quant à son influence sur les conditions de circulation, comme a pu le constater notre journaliste Guillaume Fraikin.

Parti de Liège vers le Brabant Wallon, notre journaliste se "trouve sur le parking de la gare de Rixensart et il y a en effet une légère couche de neige qui recouvre le sol sur le bord des chaussées."

"C’est un petit centimètre tout au plus, un léger saupoudrage", précise-t-il. "Sur la route, ça roule parfaitement bien, depuis Liège, je n’ai croisé aucun souci ni d’endroit où la neige pouvait provoquer des accidents. Mais c’était principalement des autoroutes et des grands axes."

Si la neige ne semble pas avoir d'incidence sur les routes fréquentées, notre journaliste préconise la prudence sur les routes secondaires : "il pourrait y avoir un léger risque de glissade". Idem "pour les cyclistes, il faut rester vigilant au risque de glissade. On sait que les pistes cyclables sont souvent déneigées plus tard que les routes."

Enfin, le dernier conseil de notre journaliste s'adresse à tous, conducteurs ou non : "Profiter des paysages blancs, la neige pourrait ne pas tenir très longtemps".











Prévisions météo

Vendredi après-midi, le temps sera très nuageux avec encore des précipitations en provenance des Pays-Bas et de la mer du Nord, à l'exception notable de rares éclaircies que l'on retrouvera surtout sur l'ouest, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les averses pourront parfois encore adopter un caractère hivernal, raison pour laquelle l'IRM a émis un avertissement jaune aux conditions glissantes sur les routes.

Au sud du sillon Sambre et Meuse, de nouvelles chutes de neige sont prévues. Les maxima oscilleront entre -2 degrés en Hautes Fagnes, 4 degrés dans le centre et 6 degrés au littoral. Autour du noyau dépressionnaire qui plongera des Pays-Bas vers les provinces d'Anvers et du Limbourg (où le vent deviendra faible et variable), le vent sera assez fort voire temporairement fort à la mer, avec des rafales qui approcheront les 60 km/h. Ailleurs en Basse et Moyenne Belgique, le vent sera modéré. Vendredi soir et en début de nuit, le temps sera encore variable avec des averses hivernales qui voyageront du nord vers le sud. Il s'agira toujours de chutes de neige en Haute Belgique mais l'une ou l'autre averse plus active (ou plus tardive) pourra très localement blanchir le sol dans les autres régions. Plus tard cette nuit, le temps deviendra sec sur l'ensemble du territoire et le ciel se dégagera. Du brouillard givrant pourra se former. Les conducteurs devront également se méfier de la formation de plaques de glace. La nuit sera froide avec des minima compris entre localement -9 degrés en Ardenne, -3 degrés dans le centre et des valeurs proches de 0 degré à la mer. Le vent deviendra faible à modéré de nord-est. A la côte, il sera d'abord encore assez fort. Samedi, la journée commencera avec du soleil sur certaines régions. Il faudra aussi par endroits composer avec des champs de nuages bas ou du brouillard givrant, certainement sur les Hautes Fagnes. Les maxima varieront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, +1 degré dans le centre et +3 degrés à la mer.

La Cellule d'Action Routière (CAR), composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, assure dans un communiqué que tous les moyens en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés. Elle appelle également les automobilistes à adapter leur vitesse, éviter toute man½uvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

Samedi, le temps sera sec des éclaircies et des passages nuageux. Principalement dans le sud du pays, quelques bancs de brouillard givrant pourront traîner le matin. Les maxima varieront entre -2 degrés en Hautes Fagnes, +1 degré dans le centre et +3 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré de nord-est.

Dimanche à l'aube, le temps sera froid et gris avec des gelées dans la plupart des régions et un risque de brouillard givrant. Quelques éclaircies pourront parvenir à se faufiler en cours de journée, surtout dans l'ouest du pays. Et principalement dans sa partie est, de faibles chutes de neige seront possibles. Ce risque persistera d'ailleurs la nuit suivante. Les maxima oscilleront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, +2 degrés dans le centre et autour de +4 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré de secteur nord ou de direction variable.

Lundi, le temps restera sec avec le matin une nébulosité abondante et localement risque de bancs de brouillard givrant. Dans le courant de l'après-midi et surtout en soirée, des éclaircies s'étendront sur toutes les régions mais le froid s'accentuera. Les maxima varieront entre -2 degrés en Hautes Fagnes et +5 degrés dans l'extrême ouest. Vent faible et variable.

Mardi, après une nuit froide avec des gelées parfois sévères et un risque de grisaille matinale, le temps sera sec avec un soleil généreux. En fin de journée, le ciel commencera à se couvrir au littoral. Les maxima seront compris entre -2 et +3 degrés, d'est en ouest. Le vent sera faible de direction variable.

Mercredi, la pluie fera (très) progressivement son retour depuis l'ouest. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations arriveront l'après-midi ou le soir et pourront adopter un caractère hivernal (pluies verglaçantes ou neige). Les maxima varieront entre -1 degré en haute Ardenne, +3 ou +4 degrés dans le centre et autour de +6 degrés en bord de mer. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera pour devenir modéré.

Jeudi, quelques périodes de précipitations (souvent de la pluie) pourront transiter sur notre pays. Les températures maximales seront partout positives, comprises entre 2 et 8 degrés.