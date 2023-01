Un tiers des magasins d'une enseigne low-cost va fermer ses portes en Belgique: "Une décision motivée par le manque de rentabilité"

La crise énergétique va faire de nouvelles victimes. L'enseigne française Leader Price va fermer trois magasins Belges. Éric Hubert, le directeur général déplore la situation.

La nouvelle est confirmée, les Leader Price de Seraing, Couillet et Hornu vont fermer leurs portes. Sur les 9 magasins belges, un tiers n'a pas tenu le coup. Le supermarché discount quittera Seraing et Hornu le 31 mars prochain. Les Carolos peuvent encore profiter du magasin de Couillet jusqu'à fin avril. "La décision de fermeture a été motivée par le manque de rentabilité de ces trois magasins. Compte tenu de la forte inflation que nous subissons, plus particulièrement l'énergie, il ne nous est plus possible d’assumer la charge d’exploitation de ces 3 points de vente sans mettre en danger la totalité du parc", explique Éric Hubert, directeur général du groupe.

31 emplois menacés

Selon Dany Dubois, permanant CNE, une trentaine d'emplois seraient menacés:"On reste prudents avec les chiffres, il n'y a pas encore eu de rencontre officielle avec la direction. La priorité sera de reclasser les employés qui ont un contrat à durée indéterminée." L'enseigne ne reconduira pas les travailleurs dont le contrat arrive à échéance. "Selon les informations à chaud, une douzaine d'emplois pourront être sauvés grâce au reclassement", continue-t-il.

Une information confirmée par Éric Hubert: "Ce sont 31 collaborateurs dont l'emploi est menacé, nous étudions toutes les possibilités de reclassement vers d’autres points de vente du groupe." Il déplore la situation: "Les prix de l'énergie pratiqués sont intenables pour notre secteur."

Les syndicats rencontrent la direction ce vendredi. La firme ne devrait pas fermer ses six magasins restants: "En ce qui concerne les autres magasins du groupe, la situation est différente, le personnel a été rassurés quant à son avenir. Même si la bataille n’est pas encore gagnée, nous allons continuer à nous battre afin de maintenir l’outil en espérant que nos charges d’exploitation diminuent dans les prochains mois."

"C'est vraiment dommage"

Les Hornutois sont "déçus" de devoir dire au revoir à ce supermarché. Sur le parking du Leader Price de la commune, les clients témoignent: "Le rapport qualité prix est vraiment intéressant." Ils sont tous d'accord, "c'est vraiment dommage de fermer ce magasin moins cher que les autres" et où "on trouve des produits qu'il n'y a pas ailleurs." Une cliente explique même faire le plein de produit de la firme avant la date fatidique.