Céline et son père font une découverte "exceptionnelle" en rénovant leur maison à Liège : un trésor historique caché derrière… le frigo

Enfoui dans le mur de la cuisine de Céline, juste derrière le frigo, se cachait un paquet de lettres totalement inédites. Tapées à la machine à écrire, ces lettres étaient échangées entre membres de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une découverte qualifiée d’"exceptionnelle" par les Archives de l’Etat belge.

"C’est surprenant, on ne s’y attend pas du tout", rapporte Céline à notre micro en montrant l’endroit précis où ce trésor historique était caché. "On voulait juste rénover et on trouve des documents… C’est vrai que la maison date de 1900, mais on ne pensait pas qu’il y avait ce genre de documents cachés ici", s'émerveille la Liégeoise.

Ces documents laissent Céline et son papa rêveur, lorsqu’ils découvrent les aventures qu’ont vécues ces héros de l’ombre. "Les personnages, dans les documents, se donnent des noms de code du type ‘Le Faucon’ ou ‘Le Faisan’. C’est assez interpellant, mais ça fait partie de notre histoire."

Le destinataire initial de ces lettres s’appellerait Guillaume Dallemagne, un ancien avocat général décédé il y a plus de 60 ans. "C’est un patriote, sans aucun doute", assure Bernard Wilkin, le chef des travaux aux archives de l’Etat. "Il a d’ailleurs un fils qui est volontaire de guerre en 1940 et qui va mourir en Allemagne en 1945."

Membre de la résistance, Guillaume Dallemagne devait gérer l’évasion des pilotes alliés. Une opération très risquée quand on sait que le sort réservé par les Nazis aux résistants est la mort. "Il n’y a qu’une infime minorité de la population qui va prendre ces risques qui sont de perdre la vie. Soit fusillés directement, soit déporté dans un camp de concentration", rappelle Bernard Wilkin.

D’autres lettres pourraient encore être découvertes puisque Céline et son père vont continuer leurs travaux de rénovations.