RTL Info répond à vos questions: pourquoi les sacs poubelles ne sont-ils pas toujours ramassés?

Ce vendredi, "RTL Info répond à vos questions" s'intéresse à l'interrogation de Sonia. Celle-ci a retrouvé ses poubelles sur son trottoir après que la collecte ait été effectuée. Alors forcément, elle se demande pourquoi ses déchets n’ont pas été collectés ?

Il y a plusieurs possibilités. Il est probable que Sonia ait mal trié ses déchets. Si c'est le cas, un autocollant est apposé sur le contenant. C'est un avertissement que vous pouvez retrouver sur les PMC et les papiers cartons. Dans ce cas, une seule solution: il faut trier à nouveau. Par exemple, si un sac non-biodégradable se retrouve par inadvertance dans un conteneur pour déchets organiques, il y aura un signalement.

Autre option, la poubelle a peut-être été sortie trop tard. En général, il faut les mettre sur le trottoir avant 6 heures du matin. Une heure limite qui est avancée à 5 heures en cas de fortes chaleurs. Le petit conseil en plus de Justin Pons: "Ne vous fiez pas à l'heure de passage habituelle, elle peut toujours changer."

Le jour du ramassage, il faut veiller à mettre les conteneurs à déchets bien en évidence. L'erreur est humaine, s'ils sont cachés, les agents de propreté peuvent simplement passer à côté. Il est aussi important de bien rassembler.

Attention à la météo

S'il a neigé, s'il y a eu du verglas ou n'importe quel phénomène météorologique qui rend la collecte difficile, il n'est pas impossible que les tournées soient modifiées. Dans ce cas, ce n'est que partie remise, à la semaine suivante. Il est aussi important de savoir que si un sac-poubelle est éventré sur la place publique à cause des intempéries, il est du devoir de son propriétaire de tout ramasser.

Du neuf pour les sacs PMC

Depuis le premier de l'an, tous les emballages en plastique peuvent aller dans le sac bleu, plus uniquement les bouteilles. Outre les flacons, les pots de yaourt et les berlingots, les capsules de café et les bombes de déodorant pourront être placés dans le sac PMC.