Reprise de la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes

(Belga) Après analyses des dernières prévisions et observations météorologiques en province de Liège, la Cellule d'Action Routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, a été activée vendredi, fait savoir le Service public de Wallonie (SPW) par voie de communiqué.

Celui-ci indique que des averses de neige sont en cours sur le territoire liégeois et qu'elles pourraient stagner au sol, en particulier sur le réseau secondaire et les hauteurs de la province. "Dans l'après-midi et en soirée, ces averses continueront de tomber, surtout en Ardenne, où une accumulation de quelques centimètres est possible. Cette nuit, en Wallonie, les températures négatives pourront rendre les routes glissantes à la suite de ces précipitations", précise le SPW, qui ajoute que la vigilance sur le réseau routier wallon est renforcée, avec un suivi régulier de la situation pour mettre en œuvre les mesures adéquates. Le SPW signale toutefois qu'"aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n'est envisagée", tout en recommandant à tous les usagers de se renseigner sur les conditions avant d'emprunter la route et/ou de rester prudents et vigilants, notamment, en adaptant leur vitesse. (Belga)