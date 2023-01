La neige s'abat dans l'Est de la Wallonie: le Centre de crise demande de ne pas prendre la route dans les zones enneigées

Le Centre de crise de Wallonie et la police de la route ont appelé vendredi soir à ne pas prendre la route dans les régions touchées par les averses hivernales. Si des personnes sont contraintes de le faire, la prudence est de mise. La phase de vigilance routière renforcée est maintenue.

Des averses de neige étaient toujours en cours en début de soirée et elles devraient tomber jusqu'à 21h00 en province de Liège. Elles donneront encore une couche de plusieurs centimètres, surtout sur les hauteurs du pays. Les précipitations hivernales se dirigent vers le sud et quitteront la Wallonie vers 22h00.

Cette nuit, les températures négatives pourront rendre les routes glissantes à la suite de ces précipitations, avertit le Centre régional de crise dans un communiqué. Peu avant 20h00, beaucoup de bouchons étaient observés et des poids lourds étaient en cours de déblocage dans la province de Liège. Aucun gros accident n'a été relevé.



© Googlemaps - 21h45

Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manoeuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule, ne pas dépasser les épandeuses...

La Cellule d'Action Routière activée

Après analyses des dernières prévisions et observations météorologiques en province de Liège, la Cellule d'Action Routière (CAR) a été activée vendredi, fait savoir le Service public de Wallonie (SPW) par voie de communiqué. Le SPW indique que des averses de neige sont en cours sur le territoire liégeois et qu'elles pourraient stagner au sol, en particulier sur le réseau secondaire et les hauteurs de la province. "Dans l'après-midi et en soirée, ces averses continueront de tomber, surtout en Ardenne, où une accumulation de quelques centimètres est possible. Cette nuit, en Wallonie, les températures négatives pourront rendre les routes glissantes à la suite de ces précipitations", précise le SPW.

Ce vendredi après-midi, le réseau autoroutier et plusieurs nationales en provinces de Liège et de Luxembourg s'affichent d'ailleurs en orange ou en rouge, signe d'un trafic ralenti voire à l'arrêt.

L'administration ajoute que la vigilance sur le réseau routier wallon est renforcée, avec un suivi régulier de la situation pour mettre en oeuvre les mesures adéquates. Le SPW signale toutefois qu'"aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n'est envisagée", tout en recommandant à tous les usagers de se renseigner sur les conditions avant d'emprunter la route et/ou de rester prudents et vigilants, notamment, en adaptant leur vitesse.

La CAR est composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route.

Conditions glissantes sur tout le pays

L'Institut royal météorologique (IRM) a par ailleurs émis un avertissement jaune pour des conditions glissantes sur toute la Belgique. L'alerte est lancée jusque samedi 12H. "Dans la soirée, des averses hivernales (pluie, neige fondante et grésil) tomberont encore en plaine, et des averses de neige en Haute Belgique. En particulier en Ardenne, cela entraînera quelques cm de neige supplémentaires, mais une couche de neige pourra également se former en plaine lors d'averses plus intenses (surtout dans le Limbourg jusqu'à 19h). Plus tard ce soir et cette nuit, il gèlera progressivement partout, il y aura donc un risque de routes glissantes dû au gel des routes mouillées, au brouillard givrant et aux précipitations hivernales temporaires. En première partie de soirée sur les hauteurs de la province de Liège, 6 ou 7 cm de neige supplémentaires sont à craindre. On approchera les 15 cm (supplémentaires) sur cet épisode neigeux depuis le matin ce qui nous entraîne provisoirement au niveau orange", indique l'IRM.