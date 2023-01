La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, après plusieurs séances maussades, revigorée par la technologie et un ton plus accommodant de la part de certains membres de la Fed.

L'indice Dow Jones, qui a accéléré en fin de séance, a avancé de 1,00%, le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 2,66% et le S&P 500 1,89%.