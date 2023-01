La neige crée le chaos à Eupen: "Presque trois heures pour faire deux kilomètres"

La neige s'abat sur une bonne partie du pays ce vendredi en fin de journée. Dans les provinces de Liège et de Luxembourg, la situation est particulièrement problématique par endroits. Exemple flagrant dans la région d'Eupen: de nombreuses personnes se sont retrouvés bloquées sur la route à cause des conditions météorologiques.

Ashkan nous a envoyé son témoignage et des images via le bouton orange Alertez-nous: "Depuis 12h30 sur la route pour faire Eupen - Welkenraedt! Je viens de rentrer à l'instant à 16h40", explique-t-il. Il a donc fallu à notre témoin plus de quatre heures pour parcourir à peine six kilomètres. Il a filmé la situation sur place.

De nombreux messages publiés sur Facebook confirment la mésaventure vécue par Ashkan. "Pour faire deux kilomètres, presque 3h de route", indique Nelly.

D'autres automobilistes parlent carrément d'une "catastrophe" sur les routes et d'un "vrai bordel".