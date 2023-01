Une épandeuse se renverse sur l'autoroute E313 près d'Anvers: le conducteur est entre la vie et la mort

Une épandeuse a percuté vendredi après-midi la glissière de sécurité sur l'autoroute E313 près de Ranst, en direction d'Anvers, et s'est renversée, indique le Centre flamand de la mobilité. Elle a perdu son chargement et son conducteur est entre la vie et la mort, a confirmé la police fédérale en fin d'après-midi. La gêne occasionnée était toujours considérable, avec trois bandes de circulation impraticables.

La cause précise de l'incident doit encore être déterminée. Cependant, les routes sont annoncées glissantes dans les environs. Le chauffeur impliqué a probablement perdu le contrôle du véhicule sur la bande de droite, a heurté le rail de sécurité avant de basculer vers la berme centrale et de revenir sur la droite de l'autoroute. L'épandeuse a terminé sa course dans la glissière de sécurité. Les manoeuvres pour évacuer le sel touchaient à leur terme en fin d'après-midi, mais les embarras restaient importants, avec plus d'une heure de bouchons depuis Grobbendonk.



Capture d'écran du site Het Laatste Nieuws