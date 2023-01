Hausse du prix du train pour Brussels Airport

(Belga) Le supplément Diabolo, payé par les voyageurs pour chaque trajet en train vers et depuis Brussels Airport, sera augmenté le 1er février. Les utilisateurs paieront désormais 6,40 euros en plus du prix de leur billet, contre 6,20 euros actuellement, a confirmé vendredi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Le supplément Diabolo (officiellement Supplement Brussels Airport) existe depuis 2009 à la suite du projet Diabolo, la liaison ferroviaire souterraine entre la gare de l'aéroport et la ligne Schaerbeek-Malines. Il sert à indemniser Northern Diabolo, le partenaire privé du projet. Selon le porte-parole d'Infrabel Thomas Baeken, il s'agit de la deuxième augmentation du supplément (hors indexations). La première remonte à 2014. "L'augmentation a été demandée par la SA Northern Diabolo et accordée par l'État car elle remplit les conditions contractuelles", explique le porte-parole. A l'occasion d'une réponse à une question parlementaire, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet a récemment indiqué que, en vertu de la loi Diabolo de 2007, Northern Diabolo a le droit de demander une augmentation de la redevance en cas de baisse significative du nombre de passagers. Les députés Frank Troosters (Vlaams Belang) et Maria Vindevoghel (PVDA-PTB) ont déploré un manque de transparence et plaidé pour une révision du contrat avec le partenaire privé. (Belga)