La défense des droits humains en 2023 nécessite 450 millions de dollars, selon l'ONU

(Belga) Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a réclamé vendredi près d'un demi-milliard de dollars pour ses services en 2023, afin de "faire vivre les droits de l'homme dans toutes les régions du monde".

"Sans droits de l'homme, il ne peut y avoir de paix durable, ni de développement durable, ni de justice", a-t-il affirmé, lors de son appel annuel aux contributions volontaires des pays et donateurs privés. Il a estimé que ses services avaient besoin cette année de 452 millions de dollars. Ces derniers assurent une surveillance des pays dans le monde, collectent des données sur les abus, apportent un soutien à la société civile et fournissent des conseils aux Etats ainsi qu'un appui technique pour la mise en oeuvre de meilleures normes en matière de respect des droits humains. L'an dernier, les donations avaient totalisé 240,8 millions de dollars, ne couvrant que 60% du montant alors demandé. Tout en remerciant les donateurs, Volker Türk a souligné que les fonds manquants avaient eu un impact sur le travail de ses services, de plus en plus sollicités. En 2022, des "orientations essentielles" ont été fournies à 50 pays, a-t-il précisé. Des demandes ont été formulées par six pays supplémentaires "mais nous avons besoin de davantage de soutien financier pour fournir cette aide", a indiqué le responsable de l'ONU sans les identifier. Si des fonds supplémentaires ne sont pas trouvés, il va falloir réduire de 50 à 43 le nombre de pays dans lesquels des conseillers vont être envoyés en 2023, a-t-il averti. (Belga)