Statu quo entre syndicats et direction d'Epicura

(Belga) La direction d'Epicura et les représentants des travailleurs se sont rencontrés vendredi pour tenter de trouver des réponses aux revendications du personnel qui, tous services confondus, avait marqué lundi dernier son mécontentement par une action de grève sur les sites de Hornu et de Baudour (Hainaut) du groupe hospitalier. Les militants voulaient, notamment, mettre en cause le non-maintien de deux travailleurs en poste pendant la nuit dans les unités de soins, le manque de bras généralisé dans les différents sites du groupe Epicura, et la charge de travail qui ne cesse d'augmenter.

"Nous avons quitté la réunion vendredi avec une proposition d'augmenter l'effectif de l'équipe mobile de cinq ETP jusqu'à la fin février", a expliqué Patrick Salvi, du Setca. "La proposition concerne aussi l'adaptation de l'activité des hôpitaux aux effectifs présents par la fermeture de certains services." Le représentant du syndicat socialiste a par ailleurs indiqué qu'un conseil d'entreprise est programmé mercredi et qu'il concernera entre autres un plan d'économies au sein de l'entreprise. "Il devrait y avoir une réorganisation dans les divers sites du groupe, dans les services. La situation financière est certes difficile", a-t-il commenté. "Le conseil d'entreprise évoquera un plan d'économies mais nous ne voulons pas être les seuls à réaliser des économies", a prévenu Patrick Salvi. "Nous n'acceptons pas que l'ajustement budgétaire se fasse sur le dos des travailleurs", a-t-il mis en garde. Des assemblées du personnel sont d'ores et déjà prévues jeudi sur les sites d'Epicura, après le conseil d'entreprise. (Belga)