Burkina: libération de 62 femmes et 4 bébés enlevés la semaine dernière

(Belga) Soixante-deux femmes et quatre bébés ont été libérés vendredi par les forces armées du Burkina Faso, plus d'une semaine après leur enlèvement dans le nord du pays par des jihadistes présumés, ont indiqué la télévision publique et une source sécuritaire.

Dans son journal de 20H00 (GMT et locales), la Radio-Télévision du Burkina (RTB) a montré des images de ces femmes, libérées vendredi et ramenées à Ouagadougou, évoquant une "opération" des forces armées. Une source sécuritaire a confirmé à l'AFP leur libération. (Belga)