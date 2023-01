"Attention surtout pour cette nuit et demain": conditions GLISSANTES sur nos routes, avertissement de l'IRM

L'ampleur des chutes de neige a surpris beaucoup de monde vendredi soir. Mais était-ce exceptionnel? Eh bien non, pas vraiment, explique Vanessa Matagne sur le plateau de RTL INFO ce midi. "Fin janvier, c'est la période la plus propice à ce cadre de figure, c'est typique de notre climat", précise-t-elle. Une situation qui avait été prévue puisque l'Institut royal météorologique (IRM) avait envoyé un avertissement jaune, qui a basculé en orange en fin de journée.

Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi autant de chaos sur nos routes? "C'est une dépression qui est descendue de la mer du nord jusqu'à chez nous, avec ses perturbations, et de l'air instable d'origine polaire. Ces conditions ont donc provoqué une accumulation de neige par endroit", détaille Vanessa Matagne. Jusqu'à 30 cm sur les plus hauts plateaux de notre pays. De plus, "les chutes de neige ont été importantes et surtout, en peu de temps", ajoute-t-elle.

Fonte de la neige + températures négatives = risque de verglas

Après ce retour sur les perturbations, place aux prévisions: il y a un risque de verglas sur une bonne partie des routes jusque dimanche soir, avertit l'IRM. Sur les provinces de Liège, du Limbourg, de Namur et du Luxembourg, les températures négatives durant une grande partie du week-end, combinées à la fonte partielle de la neige en journée, pourraient conduire à des plaques de glace, avertit l'institut.

Par ailleurs, la couche de neige encore importante par endroits (notamment en Ardenne et en Campine) peut toujours rendre la circulation problématique. D'autre part, de nouvelles chutes de neige sont prévues cette nuit et durant la journée de dimanche. Elles seront généralement de faible intensité et concerneront surtout l'est du pays. Sur les hauteurs de l'Ardenne, elles se produiront toutefois plus régulièrement et pourraient y conduire à des cumuls de l'ordre de 1 ou 2 cm en 6 heures, en particulier sur les Hautes- Fagnes.

Quelques faibles précipitations neigeuses seront également possibles dans le centre du pays, selon l'IRM.

Soleil et brouillard pour commencer le week-end, et sûrement quelques flocons

Cet après-midi, le temps devrait être plus calme assure Vanessa Matagne en plateau. "Globalement, il fera un temps sec puisque la dépression qui s'est abattue chez nous hier est maintenant côté français. Il y aura tout de même quelques flocons possibles dans les Hautes Fagnes dans le courant de l'après-midi", estime-t-elle. Ailleurs dans le pays, le temps sera nuageux mais sec. En revanche, attention à cette nuit et demain : aujourd'hui la neige devrait un peu fondre. "Les routes seront très humides, et dans le courant de la nuit il va de nouveau geler sur tout le pays", met-elle en garde.

Ce samedi après-midi, un amas de nuages bas envahira progressivement le territoire depuis les frontières allemandes et néerlandaises durant l'après-midi et engendrera possiblement quelques flocons, d'après l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent faible à modéré soufflera du nord-est et le thermomètre ne dépassera pas les -3°C en Hautes-Fagnes et les 3°C à la mer.

Le mercure chutera ensuite dans la soirée et la nuit avec jusqu'à -6°C en Ardenne, -1ou -2°C dans le centre et 0°C à la Côte, sous un vent toujours faible ou modéré. Le temps sera globalement sec mais très nuageux avec un risque de brouillard givrant dans la plupart des régions. Quelques chutes de neige pourraient également avoir lieu à l'est alors que des éclaircies pourraient temporairement subsister à la mer.

La journée de dimanche sera partagée entre nuage et éclaircies avec toujours des températures négatives en Hautes-Fagnes avec -3°C. Au littoral, les maxima ne devraient pas dépasser les 4°C.