"Si on saisit 20 % du trafic, on casse le business de la mafia": le ministre de la Justice affiche ses ambitions

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne évoque "une justice qui montre les dents" face aux trafiquants de drogues dans un entretien accordé samedi au Soir, au fil duquel il affirme viser la saisie de 20 % du trafic, pour "casser le business de la mafia".

"Le but est de passer de 110 tonnes saisies en 2022 à 220-250 tonnes, ce qui représenterait 20 % du trafic et Europol nous dit que si on arrive à ça, on casse le business de la mafia", explique le ministre. Il entend pour cela s'appuyer sur le renforcement de la police judiciaire fédéral une sur série d'autres mesures: Le ministre compte sur plus de scannings dans les ports belges.

"Nous souhaitons voir cela appliqué sur le plan international"

"Aujourd'hui, on scanne 40.000 containers, ce qui représente 10 % des containers "à haut risque", ceux qui viennent d'Amérique latine. Grâce à un investissement de 70 millions d'euros du ministre des Finances, la douane aura cinq scanners mobiles supplémentaires et 108 agents en plus, avec pour objectif de scanner les 400.000 containers". Il souhaite aussi initier des programmes pour rendre les containers plus intelligents.

"L'idée est que si la porte est rouverte, la police soit prévenue". Alors que le point faible sont les ports, une nouvelle loi portuaire oblige les ports et les entreprises qui y sont présentes à installer des caméras, à procéder à des identifications par biométrie. "Nous souhaitons voir cela appliqué sur le plan international", avance le ministre. Vincent Van Quickenborne souhaite aussi un screening de tout le personnel à haut risque et un renforcement de la police dans le port d'Anvers.