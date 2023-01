Un premier verre avant ses 14 ans: les jeunes Belges testent l'alcool de plus en plus tôt et c'est une très mauvaise nouvelle

Les Belges, c'est connu, ont la réputation de savoir faire la fête. Mais souvent, la fête est accompagnée d'alcool, ce qui n'est pas un problème en soi. Le souci, c'est que l'on constate aujourd'hui que les jeunes belges consomment de l'alcool de plus en plus tôt, avec un premier verre consommé en moyenne entre 12 et 14 ans. Cela augmente sérieusement le risque de dépendance, ce qui inquiète certains spécialistes.

En effet, si l'un des facteurs de la dépendance à l'alcool est génétique, d'autres facteurs peuvent vous faire tomber dans ces problèmes. "Il y a aussi l'environnement dans lequel on est: si on a une famille qui a l'habitude de beaucoup consommer, c'est un facteur de risque. On vit dans une société très alcoolisante, dans un des pays où on en consomme le plus. L'impulsivité ou les troubles de l'attention peuvent aussi favoriser la dépendance", nous raconte Thomas Orban, médecin spécialisé dans les dépendances à l'alcool, co-auteur du livre "L'alcool sans tabous".

38% de la population ayant consommé un verre d'alcool avant ses 15 sans connaîtra même une dépendance à vie ! "Nous ne sommes pas tous égaux devant le produit, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent", confirmé d'ailleurs Thomas Orban. Pour éviter ce genre de problèmes, mieux vaut limiter la consommation pour garder une notion de plaisir, et non que cela devienne un réflexe.

En Belgique, 82% des 15 ans et plus boivent des boissons alcoolisées. Ce qui ne fait pas d'eux des dépendants, fort heureusement.