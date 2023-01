Chaos sur les routes: pourquoi ne parvient-on pas à anticiper avec les épandeuses?

Avec les conditions météorologiques qui ont frappé la Belgique ces dernières heures, vous êtes nombreux à avoir appuyé sur le bouton orange Alertez-nous. Nombre de questions portent sur la gestion de nos routes et autoroutes. Pour rappel, la région liégeoise a connu un petit chaos sur ses routes.



Claude, un alerteur, écrit: "On sort les saleuses quand la neige est tombée et qu'il y a de la circulation. Pourquoi ne pas plutôt anticiper ?



Il faut bien différencier les routes gérées par la Région et celles gérées par les communes. Pour le réseau de la région wallonne: c’est le Service Public de Wallonie (SPW) qui intervient. Contacté par nos soins, le SPW fait savoir que le travail des épandeuses a bien été effectué avant que la neige n’arrive. Mais aussi pendant qu’il neige, évidemment.



"Et c’est là que ça se corse", remarque notre journaliste Hanan Harrouch sur le plateau du RTL info 13 heures. "Puisque le sel n’est efficace que lorsqu’il y a du passage sur les routes. C’est à ce moment-là qu’il fait fondre la neige. Quand la circulation est à l’arrêt, à cause d’embouteillages ou d’un accident, le sel qui est déversé est donc beaucoup moins utile."



Pour rappel, vendredi, de nombreuses voitures étaient à l’arrêt, à cause des conditions hivernales. Certains automobilistes ont même abandonné leur voiture sur la route. Alors, les épandeuses, elles aussi, se sont retrouvées bloquées et leur travail a pris du retard.