 Test JBL Pulse 5: une enceinte ultra stylée qui mise tout sur... la lumière

Un joli effet lumineux animé, une solidité à toute épreuve, un style indéniable... mais deux bémols. Tout ce qu'il faut savoir sur la dernière enceinte sans fil de JBL, acteur historique de l'audio, mais lointaine filiale de Samsung depuis quelques années.

Malgré les nombreux avantages des enceintes connectées au réseau (qui vont chercher la musique elles-mêmes, votre smartphone n'est qu'une télécommande), celles utilisant le Bluetooth restent très populaires, surtout auprès des jeunes générations, traditionnellement plus nomades.

Rappelons que les enceintes Bluetooth ont un grand avantage par rapport à leurs cousines qui doivent se connecter elles-mêmes à internet (câble réseau ou Wi-Fi): elles intègrent une batterie généralement endurante (le son ne consomme pas beaucoup) et n'ont besoin que d'une source musicale sans fil (généralement, un smartphone, mais ça peut être une tablette ou un ordinateur).

Revers de la médaille: quand votre téléphone sonne, quand vous recevez une notification, la musique cède sa place à une mélodie souvent stridente. Et si vous vous éloignez de quelques mètres, la connexion se perd. Pas forcément pratique...

JBL Pulse 5, 249€ de style

La marque JBL ne vous est certainement pas inconnue. Fondée en 1946 par James Bullough Lansing, l'entreprise qui fabriquait des enceintes a été absorbée par le groupe Harmann, lui-même propriété du groupe Samsung depuis 2016. JBL a une division professionnelle qui équipe notamment les salles de concert, mais également une division grand public, celle a sorti il y a peu la Pulse 5. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'une des nombreuses enceintes Bluetooth proposées par la marque.

Et elle est assez atypique: il suffit de la regarder pour comprendre. C'est un cylindre assez lourd (1,5 kg) de 22 cm de haut et de 9,5 cm de diamètre, dont la surface est en épais plastique translucide. Parfaitement étanche (IP67), elle comporte un petit tweeter (aigus) sur le haut, recouvert d'une grille, et un radiateur de basses sur le bas, entouré d'un cercle lumineux.







Mets les lights, DJ !

La lumière, c'est la principale caractéristique de la Pulse 5. Effectivement, le solide plastique transparent contient un dispositif LED multicouleur du plus bel effet, capable d'afficher des effets de lumière assez spectaculaires sur 360°. Ça en jette.

La lumière suit le rythme de la musique jouée, ce qui permet à l'enceinte JBL de mettre une ambiance festive dans une pièce un peu sombre. En journée, elle peut créer un climat relaxant (si vous jouez la musique qui va avec) dans votre salon.

Via le bouton avec le symbole lumineux, vous pouvez changer la couleur et la rythmique du dispositif LED. Via l'application JBL Portable, vous pourrez customiser ces couleurs et ces styles, ainsi que diffuser des sons d'ambiance (feu, eau, forêt, vague, nuit). Un peu gadget, mais les jeunes adorent, je vous le garantis.





Deux bémols

La JBL Pulse 5 attire tous les yeux, sa qualité de fabrication est soignée, jusqu'à la petite poignée élastique qui respire, elle aussi, la solidité. J'ai cependant remarqué deux bémols. Le premier n'a rien de bloquant: l'absence de boutons de contrôle du volume et de la musique. Impossible de mettre plus ou moins fort, de passer à la chanson suivante. Ça permet à celui qui contrôle l'ambiance musicale d'en rester maître, mais il devra toujours sortir son smartphone pour la changer.

L'autre bémol est plus problématique à mes yeux, ou plutôt à mes oreilles: la qualité sonore de la Pulse 5 n'est ni à la hauteur du prix, ni à la hauteur du poids et de l'encombrement. Je présume que le dispositif lumineux et le plastique épais sont la principale explication du manque de précision et de pêche ; il n'empêche, c'est creux, ça manque de finesse, ça manque de profondeur et de richesse. Le volume max est raisonnable vu la taille, mais à 249€, on trouve nettement mieux, y compris au sein de la large gamme JBL.

Vous l'avez compris, les principales qualités de la Pulse 5 sont sa solidité, son étanchéité, ses prouesses lumineuses et rythmiques. L'audio n'est pas bâclé, mais il pourrait être meilleur...