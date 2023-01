Olivier et Renaud ont découvert un objet totalement inconnu dans l'espace: il porte désormais leur nom

Deux astronomes amateurs ont réussi à photographier la mort d'une étoile. Une potentielle nébuleuse planétaire totalement inconnue à ce jour. Ce sont les premiers Belges à faire une telle découverte.

Un saphir dans l’univers, c’est ainsi que les frères amateurs d'astrophotographie décrivent leur nébuleuse. C’est en explorant des images du ciel qu’ils ont trouvé cet objet céleste non référencé. Il a été découvert après un an de recherches. "Personne ne l'avait vu jusqu'ici. Ni les scientifiques, ni les amateurs, ni le grand public. Absolument personne. C'est un réel honneur de savoir que personne n'avait jamais vu ça. Et encore un honneur supplémentaire de pouvoir la prendre en photo", nous explique Renaud Coppe.

Aujourd'hui, on est incapable de dire si cette nébuleuse est toujours visible

La découverte a été envoyée à l’université de Strasbourg, la référence. Il s’agit bien d’un objet inconnu. COP 1 est ainsi née. C'est la trace de la mort d’une étoile semblable à notre soleil. "Les photons qui sont arrivés sur notre capteur ont mis 5.000 ans à la vitesse de la lumière pour se loger dans notre capteur. Donc sur la photo que l'on peut voir, elle s'est passée il y a 5.000 ans, on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, on est incapable de dire si cette nébuleuse est toujours visible ou pas", indique Olivier Coppe.

C'est vertigineux la sensation qu'on peut avoir

La nébuleuse porte désormais le nom de famille de Renaud et Olivier. Une reconnaissance pour ces deux passionnés qui se sont plongés dans le ciel il y a seulement cinq ans. "On sait que peu de personnes comme nous y sont arrivées. On est moins de 200 au monde depuis que l'histoire de l'humanité existe. Et on sait aussi qu'on est les premiers Belges à faire ce genre de découverte, donc on est très fier, une fierté oui", réagit Olivier. "C'est vertigineux la sensation qu'on peut avoir dans cette passion, oui. Disons qu'une nouvelle découverte, je pense que c'est l'aboutissement, c'est un rêve pour tout astrophotographe que nous sommes", ajoute Renaud.

Les frères comptent bien poursuivre la chasse aux étoiles dans l‘infiniment grand et infiniment loin.