Viol à Laeken: reconnaissez-vous cet individu ? (VIDEO)

A la demande du Parquet de Bruxelles, nous diffusons l'avis suivant:

Le dimanche 22 mai 2022 vers 09h05, un individu a molesté et violé une femme sur le sentier pédestre du parc L28 situé à proximité de la rue Tielemans à Laeken. L’auteur mesure entre 1m80 et 1m85, est de corpulence normale et a les cheveux foncés rasés autour du crâne. (VIDEO au bas de l'article)

Au moment des faits, il portait une chemise blanche, un bermuda gris et des baskets noires à semelles blanches.

Si vous reconnaissez cet individu, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.be

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800/ 30 300.

Cet avis est disponible sur www.police.be.