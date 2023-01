Où sont passés nos distributeurs de billets ? "C'est un vrai problème"

Le nombre de distributeurs automatiques est en diminution constante en Belgique. Le pays compte environ 5.000 distributeurs au sein des agences bancaires. Ce nombre pourrait être réduit à 2.000 distributeurs neutres si le plan Batopin des quatre plus grandes banques belges (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) continue à être mis en œuvre. Ces 4 banques assurent que 95% de la population disposera d'un distributeur à moins de 5 km de son domicile grâce au plan Batopin.

Les banques avancent aussi que les guichets automatiques sont de moins en moins utilisés parce que les consommateurs se tournent vers les moyens de paiements électroniques. Mais pour de nombreux Belges, c'est plutôt la disparition des distributeurs de billets qui contraint les Belges à se tourner vers d'autres solutions numériques.

Du changement en mars?

Quoi qu'il en soit, le sujet a fait l'objet de discussions animées sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche".

Pour le PTB, la disparition croissante des distributeurs de billets est un "vrai problème." Germain Mugemangango, chef de groupe au Parlement wallon, développe en s'appuyant sur une étude de Financité: "A l'heure actuelle, plus d'un Belge sur quatre, éprouve de grandes difficultés à pouvoir disposer de cash. Il faut assurer qu'il y ait des distributeurs de billets. Actuellement, le gouvernement fait confiance à Batopin pour qu'eux décident qu'à l'horizon 2024, on ait plus que 3.500 distributeurs sur l'ensemble de la Belgique." Pour le PTB, l'heure est choix. "Soit le gouvernement sert l'intérêt des citoyens, soit il se soumet au diktat des banques."



Des propos qui ont fait réagir Christophe Lacroix, député fédéral (PS), qui appartient à la même famille politique que le ministre de l'Economie fédérale, Pierre-Yves Dermagne. "Malheureusement, ce n'est pas que moi et le PS au gouvernement, sinon nous agirions d'une autre manière. (…) Pierre-Yves Dermagne a saisi l'autorité de concurrence pour inspecter sur les carences du projet Batopin. D'autre part, il a mis un ultimatum. Si pour le mois de mars, ils (Batopin) n'arrivent pas à présenter un système qui prouve qu'équitablement dans tous les quartiers et dans toutes les zones de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre, le système est équitable et améliore le service aux citoyens, il (Pierre-Yves Dermagne) prendra une initiative gouvernementale et nous voterons à ce sujet."