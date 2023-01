Annick, fromagère à Schaerbeek, encourage ses clients à payer en liquide: "Le juste prix, c'est le cash"

Dans un contexte où l'on trouve de moins en moins de distributeurs de billets mais dans lequel on se méfie également des conséquences des paiements par carte, certains commerçants résistent à cette utilisation poussée à la carte bancaire promue par les autorités. C'est le cas d'Annick, fromagère, qui a accepté de témoigner pour C'est pas tous les jours dimanche.

Annick, fromagère à Schaerbeek, accepte le paiement électronique dans sa boutique mais encourage fortement le paiement en liquide pour ses clients. Pourquoi? "Le problème avec le paiement par carte, c'est que les gens n'ont plus de limites. Vous allez me dire 'Tant mieux pour le commerçant', mais ce n'est pas vrai. Avant, quand les gens avaient une certaine somme, ils se faisaient plaisir et ils achetaient avec ce qu'ils avant en poche. Aujourd'hui, c'est no limit et à la fin du mois, on mange des pâtes..."

Un cercle de dépense vicieux, qui engendre des frais que certains ignorent souvent selon la fromagère. "Nous seulement on se fait moins plaisir qu'avant mais il y a aussi un coût et ça les gens ne le savent pas." Annick assure prendre le temps d'expliquer à ses clients le coût du Bancontact et de leur expliquer que le "coût du paiement électronique" et des frais de transaction qui augmentent, "c'est eux qui paient". "Il y a l'appareil, la mise en charge, le papier, le temps qu'on perd... On n'accompagne même plus le client jusqu'au bout!", se désole Annick. "On tend l'appareil, c'est impersonnel."

La commerçante regrette l'époque où l'on marchandait en liquide, avec un rapport et un contact humain avec le client. "Avec le sans contact c'est encore pire qu'avant, les gens ne regardent même pas ce que vous mettez comme montant!" Une situation qui peut induire en erreur le consommateur mais aussi le vendeur. "Ca m'est arrivé de faire un jour une erreur, la personne ne s'en est même pas rendu compte!", se rappelle-t-elle.

Une loi pour obliger le cash ?





Selon une étude du SPF Finances, 30% des commerçants n'ont pas de terminal CB. Ces chiffres sont démentis par Christophe Lacroix (PS), bourgmestre de Wanze, député fédéral et ancien ministre wallan du budget. Le gouvernement actuel oblige les commerçants à posséder un terminal CB, il partage néanmoins l'opinion d'Annick. "Nous étions en période covid, les citoyens ont dû utiliser plus préférablement leur carte pour payer que des billets qu'ils pensaient contaminés", explique-t-il. "Pour compléter cette obligation, le gouvernement actuel a fait une proposition de loi pour contraindre à maintenir le paiement en liquide parce que je pense qu'il est aujourd'hui menacé par une stratégie bancaire bien pensée pour supprimer les agences bancaires et les distributeurs automatiques." Pour conclure, Christian Lacroix l'affirme: il faut respecter "la liberté de choix" du consommateur: cash ou carte, il doit pouvoir disposer des deux solutions.