Denis Ducarme, candidat d'une émission de divertissement

(Belga) Le député fédéral, Denis Ducarme (MR), est l'un des participants à l'émission de divertissement "Les traîtres" sur RTL-TVi. Il y voit l'occasion de sortir l'homme politique de la case où celui-ci se cantonne habituellement, a-t-il expliqué, interrogé par la même chaîne.

L'ex-ministre des Indépendants rompt de la sorte avec une tradition observée depuis longtemps du côté francophone, où les politiques réservent leurs prestations médiatiques aux émissions d'information et de débat. Une pratique très différente du nord du pays où il est fréquent de voir des responsables politiques dans des programmes de divertissement. Certains d'entre eux ont même gagné de la sorte une popularité considérable. "J'ai hésité mais cela m'a séduit. Je montre un autre visage: celui de l'homme, en interaction avec des candidats sympathiques. Le politique ne doit plus s'enfermer dans sa case, il doit en sortir et participer à d'autres programmes", a affirmé M. Ducarme. (Belga)