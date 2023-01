Succès pour la 100e édition du Salon de l'auto qui a attiré plus de 265.000 visiteurs

(Belga) La 100e édition du Salon de l'auto a attiré plus de 265.000 visiteurs sur le site de Brussels Expo, une "pleine réussite", a annoncé dimanche la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac), qui organise l'événement. Le Salon, qui a ouvert ses portes le 14 janvier, se clôturera dimanche à 19h00.

Bien que les chiffres de la fréquentation ne soient pas encore définitifs, l'objectif fixé à 300.000 visiteurs ne sera pas atteint. L'évènement reste toutefois, selon la Febiac, l'événement indoor le plus important de Belgique. "Nous avons accueilli environ 30.000 personnes par jour", explique Gabriel Goffoy, directeur de la Febiac et du Salon de l'automobile. "Dans la configuration actuelle (dans six palais de Brussels Expo, NDLR), c'est la limite, il faut que cela reste agréable pour les visiteurs". Cette 100e édition a rassemblé 95% du marché automobile belge dans une surface réduite par rapport aux salons précédents. Quinze présentations de premières mondiales et européennes ont également eu lieu ainsi que, pour la première fois, l'élection de la voiture européenne de l'année. "Il était primordial pour nous comme pour nos exposants de montrer à nos visiteurs tous les progrès effectués par le secteur automobile durant ces trois dernières années, notamment sur le plan de l'électromobilité", affirme encore Gabriel Goffoy, précisant que l'événement a "mis l'accent sur l'expérience et a ajouté beaucoup d'animations qui ont été clairement appréciées par un public plus jeune." En marge du Salon, le groupe écologiste Extinction Rebellion a détourné neuf grands panneaux d'affichage et 70 affiches d'abribus à Bruxelles la semaine dernière, pour protester contre "la publicité mensongère de BMW et Toyota et leur lobbying agressif contre la politique climatique". (Belga)