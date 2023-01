Le long métrage flamand "Débâcle" en première mondiale au Festival du film de Sundance

(Belga) Le premier long métrage de l'actrice et réalisatrice flamande Veerle Baetens, "Débâcle" ("Het smelt", en version originale), a été projeté en première mondiale samedi au Festival du film de Sundance à Salt Lake City, aux États-Unis. Inspiré du roman à succès de l'autrice flamande Lize Spit, le film a été globalement bien accueilli par les critiques.

Selon le magazine américain Deadline Holywood, "It Melts" (dans sa version anglophone) est un "film puissant" qui aurait toute sa place dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Pour le critique Damon Wise, "toute personne qui regarde ce film aura du mal à l'oublier". Le Screen Daily britannique salue également les débuts jugés "impressionnants" de Veerle Baetens en tant que réalisatrice. À travers le film, le magazine relève "une exploration sans faille de la nature humaine dans ce qu'elle a de plus cruel" et ne tarit pas d'éloges sur les prestations des actrices Rosa Marchant et Charlotte De Bruyne, qui interprètent respectivement Eva, figure centrale de l'histoire, pendant l'enfance et à l'âge adulte. Moins convaincu, le magazine américain Slant n'attribue au long métrage qu'une étoile et demie sur quatre, déplorant une "histoire de passage à l'âge adulte lascive" et "un film qui joue avec le public". Depuis "Belgica" de Felix van Groeningen, en 2016, c'est la première fois qu'un film flamand concourt au Festival du film de Sundance. Le film "De acht bergen" ("Les huit montagnes") de Felix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch y sera également projeté.