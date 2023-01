Conflit en Syrie - Trois membres de l'EI capturés lors d'un raid américain

(Belga) Les forces américaines ont fait prisonniers trois membres de l'organisation État islamique (EI) au cours d'un raid mené dans l'est de la Syrie, a annoncé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Parmi les prisonniers, se trouvent un logisticien et un homme jouant le rôle d'intermédiaire pour l'EI, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le troisième a été décrit comme un "associé" du groupe djihadiste, d'après la même source. Un civil a été légèrement blessé lors de l'assaut terrestre et par hélicoptère, selon le Centcom. Depuis la défaite de l'EI en Syrie en 2019, la coalition internationale pilotée par Washington mène régulièrement des opérations contre des membres présumés du groupe. Des centaines de soldats américains, déployés dans le nord-est de la Syrie dans la cadre de la coalition antidjihadiste, continuent de combattre avec les Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes) et de cibler les membres présumés de l'EI. En 2022, deux autres chefs du groupe ont été tués, l'un en février, par les forces spéciales américaines dans le nord-ouest et l'autre en octobre, par d'anciens rebelles de la province de Deraa (sud) soutenus par le régime. (Belga)