Ouverture dans le vert des Bourses européennes

Les Bourses européennes progressaient lundi et l'euro a touché son plus haut en neuf mois face au dollar, profitant des dernières déclarations jugées accommodantes de responsables de Fed, avant une avalanche de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques.

Francfort prenait 0,29%, Paris 0,27% et Londres 0,13%. Au moment de l'ouverture des Bourses européennes, l'euro remontait au-dessus de 1,09 dollar pour la première fois depuis avril 2022.