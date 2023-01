Des manifestants se mobilisent à l'aéroport de Zaventem contre l'expulsion d'Iraniens: "Ils ont vraiment peur"

Une manifestation a eu lieu à Zaventem ce lundi matin contre l'expulsion de 3 Iraniens. Ils doivent quitter le pays ce lundi après-midi. Ils sont arrivés en Belgique après le début des manifestations contre le pouvoir iranien. L'Etat Belge dit avoir respecté les procédures.

Ce lundi, à l'aéroport de Zaventem, les manifestants sont rassemblés pour tenter d'éviter à tout prix que trois Iraniens ne soient renvoyés chez eux. L'un d'eux, Mohsen Shekari, devait embarquer dans un vol à 11h30 vers Istanbul, en Turquie. Car c'est de Turquie, voisine de l'Iran, qu'ils sont arrivés il y a trois mois. Mais l'Office des Étrangers nous a confirmés que "la personne a refusé de partir" et a donc été reconduite au centre.

"Ils ont également reçu des avis d'expulsion de la Turquie. Donc une fois arrivés en Turquie, ils seront d'office renvoyés en Iran", déplore Farnoush Edrisaraki, membre du comité de soutien.

Deux autres Iraniens devaient être expulsés vers la Turquie via le vol de 15h15. Selon nos informations, en raison d'un refus, ils n'ont pas été expulsés non plus et ont donc été reconduits au centre de détention.

Quelques heures auparavant, nous avions pu joindre Mohammadreza, depuis le centre de détention. Il reconnassait avoir participé à des manifestations à Azali, dans le nord de l'Iran. "Ils ont vraiment peur", nous dit une manifestante qui est en communication téléphonique avec l'un d'eux. Selon les deux ressortissants, en Iran, ils sont en train "d'exécuter tout le monde".

Les deux jeunes, âgés de 22 ans, avaient reçu une convocation de la police iranienne pour "troubles à l'ordre public". Mais les autorités belges ont estimé qu'ils n'étaient pas dans les conditions pour obtenir le statut de réfugié. Une décision confirmée en appel. "On comprend toujours que ni la Belgique, ni l'Europe, ne peut ramasser la misère du monde, mais aujourd'hui, on parle d'un pays en pleine révolution", note Said Javaherian, membre du comité de soutien.

L'Iran a prononcé à ce jour 14 condamnations à mort dans le cadre des manifestations qui secouent le pays depuis septembre. Quatre personnes ont déjà été pendues.